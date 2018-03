Zysk netto BSC Drukarnia Opakowań spadł r: r do 25,29 mln zł w 2017 r.





Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 25,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 26,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 30,41 mln zł wobec 33,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA spadł o 7% r/r do 43,7 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,99 mln zł w 2017 r. wobec 230,6 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 21,16 mln zł wobec 23,52 mln zł zysku rok wcześniej.



"Spadek przychodów ze sprzedaży oraz zyskowności to konsekwencja mniejszej liczby kontraktów obsłużonych w ubiegłym roku. Dzięki pozyskaniu umów gwarantujących relatywnie wyższą rentowność, w warunkach rosnących cen kartonu oraz kosztów wynagrodzeń, BSC Drukarnia Opakowań utrzymała jednak stabilny poziom marż" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Pod koniec lutego 2018 r. rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zmieniony plan inwestycyjny na bieżący rok, zgodnie z którym wydatki sięgną 58,1 mln zł (pierwotny plan zakładał kwotę rzędu 45,6 mln zł). Spółka w 2018 r. przeznaczy 14,2 mln zł na budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz 22,4 mln zł na jego wyposażenie w nowoczesne maszyny. Z kolei zakup środków trwałych do już istniejących fabryk kosztować będzie 21,5 mln zł. Wzrost nakładów związany jest ze wzmożonym popytem na opakowania.



"Spodziewamy się zwiększenia zamówień na pewne usługi, stąd decyzja o zakupie specjalistycznej maszyny, która pozwoli nam sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Bardzo dobra sytuacja gotówkowa na koniec 2017 r. umożliwia nam także wymianę maszyny drukującej już w bieżącym roku, co pierwotnie planowaliśmy zrobić w 2019 r. Liczymy, że omawiany program inwestycyjny będzie trampoliną do poprawy wyników w kolejnych latach, głównie dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych oraz nowym możliwościom technologicznym, które już wstępnie proponujemy naszym obecnym jak i potencjalnym klientom" - powiedział wiceprezes Andrzej Baranowski, cytowany w komunikacie.



Budowa nowego zakładu produkcyjno-magazynowy o powierzchni 12 tys. m2 przebiega zgodnie z harmonogramem. Do użytku ma on zostać oddany w IV kwartale 2018 r., zaś produkcja ruszy w 2019 r., podała też spółka.



"W kolejnych latach planujemy utrzymać pozycję czołowego dostawy opakowań dla segmentu kosmetycznego i spożywczego. Naszym celem jest także wzrost udziału w sprzedaży segmentu farmaceutycznego. Chcemy rosnąć organicznie, a w przypadku, kiedy na rynku pojawi się ciekawa możliwość akwizycji, to na pewno ją rozważymy. Pomimo znaczących inwestycji nie chcemy ograniczać kwot dywidendy w kolejnych latach. Jako zarząd będziemy rekomendować jej wypłatę z zysku za 2017 r. Pamiętajmy, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy jednak do akcjonariuszy" - podsumował prezes Janusz Schwark.



BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.



