P.A. Nova oczekuje podobnych przychodów r: r w 2018, nie uwzględniając one-off'ów



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - P.A. Nova spodziewa się w tym roku podobnych przychodów i kosztów w ujęciu r/r, jednak na wyniki mogą wpłynąć zdarzenia jednorazowe w postaci sprzedaży własnych obiektów, poinformował wiceprezes Tomasz Janik.

"W działalności budowlanej zakładamy podobne przychody jak w 2017 r. Nie wiemy, czy taki sam poziom; nie jest celem samo budowanie przychodów. Ważniejsze jest raczej ponad 5% marży brutto. Zakładamy, że sprzedaż [w dział. budowlanej] na poziomie 100-kilkadziesiąt mln zł w 2018 r. będzie utrzymana. To wynika z portfela" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

"Przychody z najmu - pewnie istotnie się nie zmienią" - dodał, zastrzegając, że mogą na nie wpłynąć sprzedaże obiektów i trudno prognozować wyniki w przypadku możliwych zdarzeń jednorazowych.

Wskazał, że z jednej strony przychody z najmu mogą wzrosnąć dzięki oddaniu do użytkowania hali przemysłowej w Wilkowicach (12,4 tys. m2), planowanym na kwiecień, a z drugiej strony spaść w wyniku sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Myszkowie, gdzie do końca kwietnia mają zostać zawarte umowy przyrzeczone. Te dwa ostatnie to - według Janika - powierzchnie o małym udziale w całym biznesie spółki (razem 4,5 tys. m2).

"Podsumowując, zarówno przychody, jak i koszty powinny być na podobnym poziomie, ale mogą wystąpić jednorazowe zdarzenia" - zakończył Janik.

W 2017 r. spółka miała 74,9 mln zł przychodów z najmu i 175 mln zł przychodów z usług budowlanych, deweloperskich i projektowych.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początku 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)