Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - P.A. Nova chce w tym roku sprzedać do dwóch galerii handlowych, poinformował prezes Piotr Korek. Uwolnione w ten sposób środki spółka przeznaczy na nowe projekty.

"Mamy misję by zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Nie chcemy zwiększać akcji kredytowej, dlatego szukamy w naszych assetach, co możemy zrobić. Uwalniając kilkadziesiąt milionów złotych ze sprzedaży galerii jesteśmy w stanie je zainwestować w nowe projekty" - powiedział Korek podczas konferencji prasowej.

"W najbliższym czasie rozpoczniemy rozmowy z dużą liczbą inwestorów w sprawie galerii. Z pewnością w tym roku do dwóch galerii sprzedamy. To jest nasz cel" - dodał prezes.

Zgodnie z prezentacją wynikową, spółka posiada 4 galerie: Galerię Sanową w Przemyślu (22 tys. m2), Galerię Miodową w Kluczborku (11 tys. m2), Galerię Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu (22 tys. m2) i Galerię Galena w Jaworznie (31,5 tys. m2).

Niezależnie od galerii, spółka zamierza do końca kwietnia zawrzeć przyrzeczone umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Myszkowie (razem 4,5 tys. m2). Ma już tam umowy przedwstępne.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początku 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

