P.A. Nova pozyskuje partnera finansowo-branżowego do rozwoju parków handlowych



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - P.A. Nova finalizuje rozmowy z partnerem, dzięki któremu przyspieszy działalność w obszarze budowy parków handlowych, poinformował prezes Piotr Korek.

Jak wyjaśnił, do tej pory P.A. Nova tworzyła swoje parki handlowe, organizując "quasi galerię handlową" na gruntach zakupionych przy markecie większego partnera.

"Chcemy zmienić ten trend, tradycyjne sklepy już nie otwierają się w takim tempie, teraz sami nadajemy kierunek. Do naszych parków będziemy zapraszać poszczególnych operatorów. By szybciej dokonać tego skoku, kończymy rozmowy z partnerem finansowym i merytorycznym, którego nie ma jeszcze na polskim rynku" - powiedział Korek podczas konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, ma to być współpraca na poziomie poszczególnych SPV. "Taka działalność 50/50 joint-venture pozwoli nam na przyspieszenie" - podkreślił.

Poinformował także, że współpraca z tym partnerem będzie tylko w obszarze parków handlowych.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początku 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)