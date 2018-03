Spółka zależna Ferrum ma kolejne zamówienie od GE Power na 14 mln zł



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Ferrum, Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum otrzymała obustronnie podpisane zamówienie z GE Power dotyczące montażu elementów infrastruktury o wartości ok. 14 mln zł netto, poinformowała spółka. Łączna wartość zamówień otrzymanych od GE Power w okresie ostatniego roku wyniosła 41,2 mln zł netto, dodano.

"Pozyskane zlecenie to jeden z najbardziej wymagających kontraktów w historii firmy - zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i wymagania technologiczne projektu. Jesteśmy jednak przekonani, że olbrzymie doświadczenie oraz unikatowe kompetencje zespołu ZKS pozwolą z sukcesem wykonać zleconą nam usługę w przyjętym harmonogramie. Powierzenie nam tego zadania to dowód na to, że spółka cieszy się dużym zaufaniem na rynku, a umiejętności naszych pracowników są doceniane. Dołożymy najwyższej staranności, aby tego zaufania nie zawieść. Referencja, jaką pozyskamy, realizując to zlecenie, będzie niezwykle cenną promocją kompetencji ZKS Ferrum tak w kraju, jak i zagranicą" - powiedział prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Zakres zadania obejmuje wykonania montażu rurociągów oraz instalacji towarzyszących w ramach projektu realizowanego przez GE Power dla jednej z polskich firm energetycznych. W ramach tego samego projektu ZKS podpisał wcześniej umowę na prefabrykację elementów infrastruktury niezbędnych do realizacji powyższego zlecenia. Jego wartość to 9,5 mln zł netto, podano także.

"Realizacja umowy potrwa do lipca 2018 roku, przy czym formalne zakończenie obowiązywania zamówienia ustalone zostało odpowiednio na maj oraz wrzesień 2019 roku, co związane jest z datą oddania do eksploatacji poszczególnych etapów projektu. ZKS udzieli jednocześnie dwuletniej gwarancji dla prac montażowych oraz pięcioletniej dla prac antykorozyjnych" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)