Grupa Torpol ma portfel zamówień wart ok. 3,06 mld zł



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu w podpisanych umowach wynosi obecnie ok. 3,06 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Inwestycje planowane są na poziomie ponad 23 mln netto w 2018 roku.

"Na datę sprawozdania Grupa Torpol posiada portfel zamówień na podstawie podpisanych umów o wartości ok. 3,06 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, pozwalający na prowadzenie prac do 2020 roku. Należy dodać, że istotnym kontraktem w ramach posiadanego portfela zamówień jest realizacja projektu dla spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. o wartości niemal 0,37 mld zł netto, co jest kolejnym krokiem na rzecz dywersyfikacji sprzedaży grupy" - czytamy w raporcie rocznym.

"Historyczny poziom backlogu pozwoli nam na stabilne osiąganie przychodów ze sprzedaży w Polsce w przyszłych latach na poziomie 1 mld zł rocznie. Chcemy umacniać pozycję jednego z wiodących wykonawców na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej w Polsce, jak również dalej budować swoją pozycję i rozpoznawalność na rynku norweskim. Zamierzamy jednocześnie rozwijać działalność innych branż budowlanych w celu stopniowej dywersyfikacji naszej działalności" - powiedział prezes Torpolu Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

W tym roku Torpol planuje ponieść nakłady inwestycyjne netto na poziomie ok. 23 mln zł. W planie ma zakup urządzeń i maszyn do modernizacji linii kolejowych, pojazdów do naprawy i montażu sieci trakcyjnych oraz środków transportu, podano także w komunikacie.

Torpol wskazał też, że rok 2017 był okresem wysokiej skuteczności spółki w zakresie pozyskiwania projektów kolejowych, co - jak podkreśliła firma - pozwala oczekiwać znacznego wzrostu sprzedaży w 2018 roku oraz poprawy wyników finansowych.

"W 2017 roku grupa podpisała umowy o łącznej wartości ok. 3,64 mld zł netto (podpisane umowy), z czego ok. 3,32 mld zł netto przypada na spółki z grupy emitenta, co jest historycznym osiągnięciem grupy. Należy dodać, że pod posiadany portfel zleceń Grupa zamówiła ok. 80% dostaw podstawowych materiałów, dzięki czemu w istotnej części ograniczyła ryzyko wzrostu cen podstawowych materiałów" - czytamy także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752,16 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)