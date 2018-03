Zysk netto CCC wzrósł r: r do 286,9 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - CCC odnotowało 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 404,48 mln zł wobec 373,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +35,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +31,7% spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 1,4 pkt. proc. względem roku poprzedniego. Wyższa dynamika kosztu własnego niż przychodów związana jest m.in. z funkcjonowaniem kanału e-commerce, który realizuje marżę brutto na poziomie 41,2%" - czytamy w raporcie.

Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w 2017 r. 54,3% i była niższa o 0,6 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego, podano także.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4194,04 mln zł w 2017 r. wobec 3185,27 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych, w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w 2017 r. stanowiły 81% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 4,6% sprzedaży hurtowej oraz 14,4% sprzedaży e-commerce. Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach. Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1m2 – w ciągu ostatniego roku sprzedaż ta wzrosła do 6,84 tys. zł/m2, (w 2016 6,43 tys. zł/m2), przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC + 8,9% do poziomu 583 m2. Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. " - czytamy w raporcie.

Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2017 r. wyniósł o 48,3% w porównaniu z 53% w 2016 r., podano także.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej w 2017 r. wyniosły 2 026,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 337,4 mln zł (+20%) w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie w Polsce otwarto i powiększono sklepy CCC o łącznej powierzchni 39,3 tys. m2, a zamknięto placówki o łącznej powierzchni 7,7 tys.m2. netto, w 2017 r. w Polsce powierzchnia handlowa wzrosła o 31,6 tys.m2" - czytamy również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 37,11 mln zł wobec 58,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)