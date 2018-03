Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,39 mld zł na koniec ub.r



Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,39 mld zł, zaś samej spółki-matki - 1,25 mld zł na koniec 2017 r., podała spółka.

"Wartość portfela zamówień Mostostalu Warszawa na 31.12.2017 roku wyniosła 1 254 612 tys. zł, natomiast grupy kapitałowej wyniosła 1 390 213 tys. zł." - czytamy w raporcie rocznym.

W następnych latach spółka prognozuje zwiększenie zaangażowania w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, podano także.

"W 2017 r. podpisaliśmy kilkanaście nowych kontraktów na łączną kwotę 1,1 mld zł. Portfel grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Najbardziej owocną kontraktację odnotowaliśmy w budownictwie ogólnym, gdzie zasadniczą część stanowią inwestycje mieszkaniowe (osiedla Vis á Vis Wola, apartamentowiec Mennica Residence II, Lipowe Zacisze w Pruszkowie), biurowe (budynek LPP w Gdańsku, Libra BC II w Warszawie), publiczne (Mediateka w Piotrkowie Trybunalskim, kryty basen w Bydgoszczy) oraz budynki dydaktyczne dla Politechniki Poznańskiej i AGH. Realizujemy również nowe zadania w sektorze ochrony środowiska. Są to modernizacje oczyszczalni w Krośnie i w Otwocku" - napisał prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski w liście do akcjonariuszy.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)