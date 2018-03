WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,73 proc. do 2.240,65 pkt. WIG zniżkował o 0,79 proc. do 58.965,53 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 1,18 proc. do 4.557,61 pkt., a sWIG 80 stracił 0,44 proc. do 14.272,71 pkt.

Obroty akcjami w poniedziałek wyniosły 546 mln zł, z czego 436 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (80 mln zł). Kurs spółki spadł o 4,4 proc.

Nowym prezesem KGHM może zostać Robert Pietryszyn - podało RMF FM, powołując się na nieoficjalne informacje. Pietryszyn pełnił m.in. funkcję prezesa Grupy Lotos od maja do listopada 2016 r.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs JSW (o 5,2 proc.), zaś wzrostom przewodził CCC (o 2,3 proc.).

CCC podało, że w 2017 roku miało 302,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 59,7 mln zł zysku rok wcześniej, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Grupa zapowiedziała, że chce podwoić sprzedaż w okresie pięciu lat, od 2018 do 2022 roku, przy wzroście marży EBITDA do poziomu wiodących grup w branży.

Prezes CCC Dariusz Miłek poinformował, że zarząd spółki może rekomendować przeznaczenie na dywidendę bliżej 33 proc. niż 66 proc. zysku za 2017 r.

Na szerokim rynku kurs Rafako spadł o 6,9 proc., a Polimex-Mostostal poszedł w dół o 11 proc.

W sobotę podano, że zarząd Elektrowni Ostrołęka wnioskuje do zgromadzenia wspólników spółki o zgodę na wybór konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems na generalnego wykonawcę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy około 1000 MW.

W przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1.000 MW zostały złożone trzy oferty. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł. Oferta konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems ma wartość 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

W ocenie Kamila Kliszcza, analityka DM mBanku, rynek dotychczas spekulował, że pewniakiem jest bardzo wysoka oferta Polimeksu. Kliszcz zaznaczył, że rekomendacja wykonawcy nadal nie oznacza rozpoczęcia budowy, a decyzja o rozpoczęciu prac będzie uwarunkowana zabezpieczeniem finansowania dla spółki celowej i zdobyciem przez blok kontraktu mocowego na grudniowej aukcji.

Enea spadła o 1,4 proc., a Energa o 2,8 proc.

Kurs Echo Investment wzrósł o 2,2 proc. Spółka podała, że w IV kwartale 2017 r. wypracowała 74,8 mln zł zysku netto j.d., o 21,5 proc. więcej niż zakładał konsensus. Ponadto, zarząd Echo zaproponuje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok, zgodnie z polityką dywidendową.

