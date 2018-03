Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,04 mld zł na koniec 2017 r.



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Erbud ma wartość 2,04 mld zł, z czego 1,8 mld zł przypadało do realizacji w roku bieżącym, podała spółka. Od początku br. grupa podpisała kontrakty o wartości 292 mln zł.

"Portfel zleceń zgromadzony przez Grupę Erbud na koniec 2017 r. wyniósł 2,044 mld zł, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Na rok 2018 przypadało 1,8 mld zł. Od 1 stycznia do 27 marca 2018 r. Grupa Erbud podpisała 31 umów o łącznej wartości 292 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Podczas gdy polska branża budowlana boryka się z niedoborami kadrowymi, Grupa Erbud zwiększa zatrudnienie. Na koniec 2017 r. w grupie pracowało 2 336 osób, a więc 16% więcej niż na koniec roku poprzedniego. Dodatkowo, akwizycja spółki IVT przyniosła Grupie Erbud ok. 240 kolejnych pracowników, podkreślono także w komunikacie.

"W związku z kumulacją robót na polskim rynku budowlanym, kluczowe jest odpowiedzialne powiększanie portfela zamówień. Celem Grupy Erbud jest dalsza efektywna selekcja przetargów i zleceń, które mogą zapewnić jak najwyższe marże i odpowiednią rentowność. Dla wyników w kolejnych okresach kluczowa może okazać się znajomość rynków Europy Zachodniej i mądrze rozwijana działalność zagraniczna. Zamierzamy wykorzystywać trwające ożywienie w Niemczech, Belgii i Holandii, a więc tam, gdzie są obecne spółki z naszej Grupy. Skala inwestycji na tych rynkach jest znacznie większa niż w krajach Europy Środkowej. Dla przykładu, niemiecki rynek usług serwisowych w przemyśle, a zatem obejmujących obszar działalności spółki IVT, jest wart ok. 20 mld euro, czyli 10 razy więcej niż rynek polski" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Portfel zamówień grupy na budynki handlowo-usługowe miał wartość 677 mln zł na koniec 2017 r. wobec 814 mln zł rok wcześniej; na budynki mieszkalne - odpowiednio: 502 mln zł wobec 356 mln zł; na budynki biurowe: 231 mln zł wobec 232 mln zł; na obiekty użyteczności publicznej: 205 mln zł wobec 157 mln zł, podano w raporcie rocznym.

"Erbud S.A. planuje w dalszym ciągu rozwijać kompetencje w zakresie budownictwa kubaturowego i utrzymać pozycję jednego z liderów na tym rynku. Na koniec 2017 r. Spółka miała portfel zleceń o wartości 1 627 mln zł, z tego 1 394 mln zł na 2018 r. Dla porównania, na koniec 2016 r. portfel opiewał na 1 611 mln zł. Priorytetem dla spółki będzie realizacja kontraktów z bezpieczną marżą" - czytamy w raporcie.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego weszło w 2018 r. z portfelem zleceń o wartości ponad 130 mln zł wobec 120 mln zł rok wcześniej.

Erbud Industry Pomorze "zamierza poszerzać obszar swej działalności, w szczególności na rynku Grupy Lotos, jednocześnie koncentrując się na obecnym zakresie prowadzonej działalności". W grudniu 2017 r. portfel zleceń spółki wynosił 9,8 mln zł (nie uwzględnia wygranej licytacji na remont kapitalny kotła w Gdańsku w kwocie 9,5 mln), wobec 14 mln zł rok wcześniej, podano także w raporcie.

"Przy malejących zakresach prac w Veolia Energia Łódź S.A., Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. będzie działać na rzecz pozyskania nowych kontrahentów oraz poszerzenia profilu działalności o nowe usługi. W grudniu 2017 r. portfel zleceń spółki opiewał na 35 mln zł wobec 50 mln zł rok wcześniej" - napisano także.

W grudniu 2017 r. portfel zleceń spółki Erbud Industry Południe wynosił 16 mln zł wobec 18 mln zł rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1 805,46 mln zł w 2017 r.

