Zysk netto Sare spadł r: r do 2,42 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Sare odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto [ogółem], który udało nam się wygenerować w 2017 r. wyniósł 2,83 mln zł, w stosunku do 3,98 mln zł w roku 2016. Spadek zysku netto jest efektem wzrostu kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wynikającego między innymi z rozwoju firmy i związanego z tym wzrostu zatrudnienia" - napisał prezes Dariusz Piekarski w liście załączonym do raportu rocznego.



Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,97 mln zł w 2017 r. wobec 41,34 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok zakończyliśmy przychodami o wartości 45,97 mln zł, przy 41,34 mln zł w roku poprzednim. Znaczną część przychodów, wygenerowały kampanie mailingowe, stanowiąc 50,43% wspomnianej wartości. Dużym zainteresowaniem naszych klientów cieszyły się także rozwiązania z zakresu marketing automation oferowane przez narzędzie SAREhub. Stały wzrost przychodów Grupy Sare pokazuje rosnące zainteresowanie naszą ofertą, dzięki czemu znaleźliśmy się w elitarnym gronie firm, które mogą pochwalić się regularnie rosnącymi przychodami" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,17 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)