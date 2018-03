Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age, podała spółka.

"Decyzja zarządu podyktowana była troską o przetrwanie spółki, będącej obecnie seniorem warszawskiej GPW, notowanym nieprzerwanie od 27 lat, tj. od 16.04.1991, jak również szacunkiem dla zobowiązań spółki i jej wierzycieli. Postępowanie sanacyjne, zawarcie układu i wykonanie go jest najbardziej uczciwą drogą, zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań. W ramach wniosku, zarząd wnioskuje o wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, zgodnie z przepisem art. 288 ust. 3 zd. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie.

Próchnik podał, że utrata możliwości regulowania zobowiązań jest wynikiem zsumowanych z wielu lat efektów nieskutecznej realizacji decyzji strategicznych, które w związku z tym nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

"Obecny zarząd z pełną determinacją korygował zastane nieprawidłowości. Niestety, obecne uwarunkowania rynkowe różnią się diametralnie od tych, które pozwoliły w ubiegłych latach na wielokrotny wzrost wskaźników wynikowych branżowym konkurentom spółki. Suma powyższych czynników skutecznie uniemożliwiła planowaną na I kw. 2018 emisję akcji, czego konsekwencją jest postępowanie sanacyjne" - czytamy dalej.

Podstawowym celem planu restrukturyzacyjnego, wchodzącego w skład złożonego wniosku sanacyjnego jest przywrócenie spółce zdolności do wykonywania zobowiązań.

"Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Spółka powróci do okryć wierzchnich jako podstawowej części oferty marki Próchnik oraz położy nacisk na budowę rozpoznawalności i prestiżu marki jako eksperta w tym segmencie. Zmiany obejmą również radykalną redukcję poziomu kosztów stałych" - podano także.

Strategia będąca elementem planu restrukturyzacyjnego zostanie opublikowana po decyzji sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego.

"Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości emitenta przez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli emitenta. Zarząd emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej spółki i mających na celu przywrócenie spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją" - podsumowano.

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews)