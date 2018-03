PKO BP ma umowę z Coinfirm, wdraża rozwiązania w technologii blockchain



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski oraz startup Coinfirm podpisały umowę o współpracy, dzięki której bank - jako pierwsza polska instytucja finansowa - rozpoczęła wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain. W pierwszym etapie wdrożenia udostępniony zostanie system pozwalający na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych, podał PKO BP.

"Jest to kolejny etap realizacji cyfrowej strategii banku. Platforma blockchain Trudatum została stworzona, by dostarczyć instytucjom finansowym nowe rozwiązania weryfikujące autentyczność danych. Dotychczasowe testy potwierdziły możliwości integracji tej technologii z istniejącą infrastrukturą banku w wielu ważnych obszarach biznesowych. Nad rozwojem technologii pracować będzie nowo powołane Centrum Kompetencyjne Blockchain PKO Banku Polskiego" - czytamy w komunikacie.

Platformę Trudatum opracowała firma Coinfirm, biorąca udział w akceleracji startupów w ramach ścieżki "Let's Fintech with PKO Bank Polski!". Dzięki bezpośredniej współpracy z PKO BP rozwiązanie zostanie skomercjalizowane i będzie służyło klientom banku.

Bank podał, że pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu ("hasz"), podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji.

"Technologia blockchain ma potencjał do tego, by zrewolucjonizować sektor finansowy, dlatego poświęcamy jej dużo uwagi. Chcemy ją dobrze rozumieć i wykorzystać w możliwe najszerszym zakresie. Blockchain spełnia kluczowe wymagania trwałego nośnika, zapewniając między innymi poufność oraz integralność dokumentów przekazywanych klientowi, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej technologii dla banków" - powiedział dyrektor biura innowacji PKO BP Grzegorz Pawlicki, cytowany w komunikacie.

Podpisanie umowy z Coinfirm to efekt długofalowego wspierania rozwoju ekosystemu startupów w Polsce, dodał.

Dotychczasowe działania banku ukierunkowane na rozwój cyfrowych rozwiązań zostaną wzmocnione dzięki utworzeniu Centrum Kompetencyjnego Blockchain. Zespół ekspertów PKO PB skoncentruje się na pracach badawczych dotyczących technologii blockchain w zakresie technologicznym, biznesowym i regulacyjnym, koordynowaniu prac wdrożeniowych oraz poszukiwaniu nowych obszarów praktycznego zastosowania blockchain w bankowości, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,9 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)