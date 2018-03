PKN Orlen podpisał deklarację współpracy z władzami litewskimi



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen oraz ministrowie energetyki i komunikacji Litwy podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w której potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju Orlen Lietuva, podała spółka.

Cele i zadania dla litewskiej spółki zależnej PKN Orlen dotyczą wzajemnego wsparcia dla realizowanych, bądź rozważanych inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach oraz konstruktywnego podejścia i zrozumienia w kwestiach związanych z logistyką surowcową czy uwarunkowaniami regulacyjnymi na Litwie, podano w komunikacie.

"Orlen Lietuva stanowi istotny element w tworzeniu wartości całej Grupy Orlen, ale też jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw z punktu widzenia litewskiej gospodarki. Dlatego zależało nam, aby uzyskać pełne wsparcie krajowych decydentów dla strategicznych projektów Grupy Orlen na Litwie. Jednocześnie zobowiązaliśmy się do możliwie jak największej kooperacji z krajowymi firmami na różnych płaszczyznach, by zapewnić stabilizację biznesową naszym największym litewskim partnerom. Dzisiejsze deklaracje o współpracy i wzajemnej przychylności mogą wesprzeć zarówno realizację naszych długofalowych planów, jak też znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Litwy" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Strona litewska zadeklarowała wsparcie dla m.in. rozważanych planów inwestycyjne Orlen Lietuva, mających na celu pogłębienie przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych.

"Potwierdzone zostało także rozpoczęcie odbudowy funkcjonalności linii kolejowej na odcinku Renge, a Koleje Litewskie zadeklarowały niezwłoczne zakończenie tych prac. Jednocześnie strona litewska zadeklarowała możliwość wypracowania konkurencyjnych warunków na transport kolejowy. Ustalenia pomiędzy władzami Litwy i przedstawicielami Grupy Orlen objęły także bieżące prace modernizacyjne, w tym w logistykę firmy" – czytamy dalej.

Strony uzgodniły także gotowość do współpracy w realizacji projektów transportu produktów ropopochodnych. Z kolei w odniesieniu do kwestii podatkowych strona litewska zapowiedziała otwartość i horyzontalne podejście do wniosków Orlen Lietuva. Zadeklarowano również, że wszelkie kwestie sporne w tym zakresie zostaną rozwiązane w drodze wzajemnych porozumień.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)