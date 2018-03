Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 1,43 proc., do 23.857,71 pkt.

S&P 500 stracił 1,73 proc. i wyniósł 2.612,62 pkt.

Nasdaq Comp. zniżkował o 2,93 proc., do 7.008,81 pkt.

Spadki nastąpiły dzień po tym, jak Wall Street zanotowała najmocniejsze od ponad 2 lat dzienne wzrosty.

Liderami spadków były we wtorek spółki technologiczne.

Akcje Facebooka straciły na wartości ponad 5 proc. po tym, jak Bank of America Merrill Lynch po raz drugi w ciągu ostatnich pięciu dni obniżył dla nich cenę docelową.

Prezes Facebooka Mark Zuckerberg nie zamierza stawić się ani przed brytyjskim, ani amerykańskim parlamentem w związku z wątpliwościami deputowanych po aferze z wyciekiem danych użytkowników portalu społecznościowego, które były później wykorzystywane do wpływania na preferencje polityczne Amerykanów.

Notowaniom spółek technologicznych zaszkodziły także informacje agencji Reuters, że Nvidia tymczasowo zawiesiła testy samochodów bezzałogowych. Akcje Nvidii zniżkowały 7 proc.

Tesla straciła na wartości 8 proc. po zapowiedzi, że urzędnicy sprawdzą okoliczności zeszłotygodniowego wypadku śmiertelnego w USA z udziałem bezzałogowego samochodu Tesli.

Twitter zniżkował 11 proc., gdyż inwestor specjalizujący się w krótkiej sprzedaży Andrew Left poinformował, że postawił on na spadek kursu akcji tej firmy. "Wszystko się zmieniło, każdy mówi o prywatności danych. Twitter jest dużo bardziej narażony na zagrożenia niż Facebook" - powiedział Left.

Ze spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones najgorzej zachowywał się Microsoft.

Netflix spadł ponad 5 proc.

Inwestorzy wchodzą w ostatni tydzień I kwartału z większym optymizmem co do kierunku, w którym zmierza globalna konfrontacja w polityce handlowej.

Deklaracje chińskich i amerykańskich polityków wysokiego szczebla wskazują na początku tygodnia na możliwość uniknięcia wyniszczającej wojny na taryfy.

Łagodniejszy niż dotychczas przekaz wysłał sam prezydent Donald Trump. W interpretacji obserwatorów, prezydent USA zasugerował, że międzynarodowe sprawy handlowe będą załatwiane kanałem negocjacji, a nie jednostronnych działań.

"Rozmowy handlowe trwają z wieloma krajami, które przez wiele lat nie traktowały USA fair. Ale na końcu wszyscy będą szczęśliwi" - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek Trump.

Koncyliacyjne sygnały nie oznaczają jednak, że ograniczenia nie zostaną nałożone w innych niż handel dziedzinach.

Administracja D. Trumpa pracuje nad wprowadzeniem obostrzeń dla chińskich inwestycji w amerykański sektor technologiczny z wykorzystaniem m.in. przepisów stosowanych w stanach nadzwyczajnych - dowiedział się we wtorek po południu Bloomberg. Bariery mają dotyczyć np. branży półprzewodników i sieci 5G.

Niedługo przed depeszą BBG, na ograniczenia w chińskich inwestycjach wskazał sekretarz handlu USA Wilbur Ross.

Sekretariat skarbu USA ma do drugiej połowy maja przedstawić Donaldowi Trumpowi plan ochrony wrażliwych gałęzi przemysłu i technologii, w celu ochrony przed chińskim kapitałem.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 1,17 proc., DAX zyskał 1,56 proc., FTSE 100 wzrósł o 1,62 proc., a CAC 40 zwyżkował 0,98 proc.

KONSUMENCI W USA PO RAZ PIERWSZY W '18 TRACĄ OPTYMIZM

Po raz pierwszy w 2018 r. amerykańscy konsumenci byli w marcu mniej optymistyczni niż przed miesiącem. Obrazujący nastroje indeks Conference Board spadł w marcu do 127,7 pkt. ze 130 pkt. miesiąc wcześniej (najwyżej od 2000 r.). Oczekiwano 131 pkt.

Powyżej konsensusu wypadł odczyt z rynku nieruchomości USA. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w styczniu o 6,40 proc. rdr i wyniósł 205,10 pkt. Oczekiwano +6,15 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 6,31 proc. rdr, po korekcie z 6,30 proc., do 204,48 pkt.

KONCESJE NA AMERYKAŃSKI EKSPORT KOŚCIĄ NIEZGODY MIĘDZY FRANCJĄ I NIEMCAMI

Agencja Bloomberg, powołując się na anonimowego członka administracji Angeli Merkel podała, że Niemcy gotowi są na ustępstwa wobec amerykańskich żądań ws. handlu. We wtorek niemiecka Sueddeutsche Zeitung podała, że rząd niemiecki ankietuje niemieckich producentów aut czy byliby skłonni zaakceptować obniżkę 10-proc. ceł na import amerykańskich samochodów. Przedstawiciele niemieckiego sektora samochodowego pozytywnie odnieśli się do propozycji.

Tymczasem Francuzi nie są skłonni do żadnych ustępstw celnych wobec USA. Według anonimowych źródeł z paryskiego rządu, priorytetem Francji jest wywarcie presji na Chiny w sprawie nieuczciwych, praktyk handlowych

MÓWIĄ CZŁONKOWIE EBC I FED: RACZEJ JASTRZĘBI NOWOTNY, STONOWANA MESTER

"Należy zmierzać do redukcji poziomu ekspansji polityki pieniężnej, a decyzje co do przyszłości programu po wrześniu 2018 r. powinny zapaść w lecie" - powiedział we wtorek Ewald Nowotny, członek zarządu EBC, podczas konferencji prasowej w Wiedniu.

"Wierzę, że jeśli sytuacja będzie taka jak to obecnie prognozujemy (...), to będzie szansa na mocną dalszą redukcję programu" - dodał.

Nowotny podkreślił, że EBC, kieruje się dwoma zasadami: po pierwsze, dzięki zdecydowanym działaniom "nie pozostawać w tyle za krzywą" oraz, po drugie, "być ostrożnym i wszystkie kroki komunikować w odpowiednim czasie".

W poniedziałek prezes Bundesbanku Jens Weidmann po raz kolejny zasugerował konieczność pierwszej podwyżki stóp proc. przez EBC w połowie 2019 r.

Swoimi poglądami na politykę monetarną zechcieli się również podzielić przedstawiciele Fed.

Prezes Fed z Atlanty Raphael Bostic popiera stopniowe podwyżki stóp procentowych w USA - powiedział bankier w wywiadzie dla Wall Street Journal. Dodał, że wyzwaniem dla banku centralnego może być w najbliższym czasie przyspieszenie wzrostu gospodarczego w USA po reformie fiskalnej, co mogłoby skłonić Fed do zwiększenia tempa podwyżek kosztu pieniądza.

Bostic nie widzi oznak przegrzewania się gospodarki USA, ani nagłej zwyżki inflacji.

Znana z jastrzębiego nastawienia Loretta Mester z Fed Cleveland oceniła, że "kolejne i stopniowe" podwyżki stóp proc. są wskazane, przy czym Fed musi tak kalibrować politykę, by ani nie spieszyć się, ani nie spóźniać z decyzjami.

Bankierka poinformowała, iż obniżyła swoją prognozę naturalnej stopy bezrobocia do 4,5 proc., o 25 pb.

Dodała, że możliwość wybuchu wojny handlowej nie wpłynęła na jej prognozy, lecz stanowi dla nich czynnik niepewności.

OPEC CHCE DŁUGOTERMINOWEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ROSJĄ

Notowania ropy naftowej pozostają w okolicach tegorocznych maksimów.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj w Nowym Jorku jest wyceniana po 65,6 USD, po zwyżce o 0,1 proc. Brent w dostawach na maj w Londynie drożeje o 0,5 proc. do 70,4 USD za baryłkę.

Inwestorzy neutralnie przyjęli zapowiedzi długoterminowej współpracy OPEC i Rosji.

Kartel chce zawrzeć 10 lub 20-letnią umowę z Rosją i innymi producentami nienależącymi do kartelu, w sprawie regulowania podaży na rynku ropy - powiedział we wtorek wpływowy następca tronu Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman.

W marcu ceny ropy wzrosły o około 7 proc., a od początku roku o ok. 5 proc.

Rafał Tuszyński

