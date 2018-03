Zysk netto CI Games wyniósł 5,45 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - CI Games odnotowało 5,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,71 mln zł wobec 14,35 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,03 mln zł w 2017 r. wobec 24,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 6,48 mln zł wobec 14,39 mln zł straty rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa CI Games wypracowała 103 mln zł przychodów, osiągając 37,9 mln zł zysku EBITDA oraz 5,5 mln zł zysku netto. W ubiegłym roku warszawskie studio przeprowadziło premierę największej w swojej historii gry 'Sniper Ghost Warrior 3', której sprzedaż przekroczyła poziom 1 mln egzemplarzy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2017 roku grupa osiągnęła 33,6 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co pozwoliło na całkowitą spłatę zadłużenia finansowego. Na koniec roku grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 13 mln zł, co umożliwia jej kontynuację prac nad nowymi projektami. Dodatkowo w styczniu spółka pozyskała na bardzo dobrych warunkach finansowanie bankowe w wysokości 35 mln zł, podkreślono w materiale.

"W połowie ubiegłego roku podjęliśmy trudną i odważną decyzję o zmianie naszej strategii. Chcemy, aby działalność CI Games opierała się na budowie mocnego portfolio jakościowych gier z jednoczesnym odejściem od inwestowania w gry z segmentu stricte AAA" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Grupa już na początku 2018 roku znacznie zmniejszyła swój wewnętrzny zespół deweloperski, który obecnie tworzy około 30 najbardziej sprawdzonych deweloperów i jest dopasowany do potrzeb aktualnie realizowanego projektu tactical shooter. Jednocześnie grupa aktywnie współpracuje z zewnętrznymi podwykonawcami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne elementy projektu, podano także.

"Mamy wieloletnie doświadczenie i kompetencje w działalności produkcyjnej i wydawniczej. Niedawno pozyskaliśmy finansowanie w formie kredytu, które pomoże nam w osiągnięciu ambitnych celów. Naszym planem jest realizacja minimum trzech istotnych projektów o łącznej wartości 100 mln zł do 2020 roku" - dodał Tymiński.

Grupa koncentrując się na jakości produkcji, będzie aktywnie współpracować z zewnętrznymi studiami deweloperskimi, które w zależności od konkretnego przypadku, będą odpowiedzialne za poszczególne elementy produkcji lub cały proces tworzenia gry, wskazano też w materiale.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)