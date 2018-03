Zysk netto PCM spadł r: r do 35,77 mln zł w 2017 r.,



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odnotowało 35,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



"Wyniki finansowe spółki są na porównywalnym poziomie r/r pomimo wzrostu aktywów. Jest to głównie wynik naszych inwestycji rozwojowych, takich jak wsparcie marketingowe dla naszej platformy e-commerce Master1.pl, kampania reklamowa pod hasłem 'Motorewolucja' oraz rozwój nowej linii biznesowej (wynajem krótkoterminowy MasterRent24). Szacujemy, że koszty związane z tymi projektami, które bezpośrednio obciążyły wyniki, wyniosły ok, 2,3 mln zł. W naszej ocenie, są to inwestycje, które przełożą się na wzrost naszego biznesu oraz pozwolą nam uzyskać szereg synergii kosztowych pomiędzy biznesami grupy. W 2017 podstawowe marże usługowe naszego biznesu rozwijały się stabilnie i proporcjonalnie do rozwoju naszej floty. Zakładamy kontynuację tej tendencji w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Jakub Kizielewicz, cytowany w komunikacie.



Zysk brutto wyniósł 45,95 mln zł wobec 45,91 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 599,25 mln zł w 2017 r. wobec 573,27 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 37,33 mln zł wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Masterlease dostarczyła w 2017 roku 11 875 samochodów swoim klientom. Większość dostaw realizowanych było dla klientów indywidualnych i MŚP" - podano także.



Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).



(ISBnews)