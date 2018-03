Zysk netto Lokum Deweloper wzrósł r: r do 71,41 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotowało 71,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 69,43 mln zł wobec 34,25 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,23 mln zł w 2017 r. wobec 189,33 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był dla nas rekordowy. Dzięki utrzymaniu silnej pozycji we Wrocławiu, gdzie jesteśmy liderem segmentu o podwyższonym standardzie, oraz wejściu na rynek krakowski, przekroczyliśmy symboliczny poziom sprzedaży 1 000 lokali. Jednocześnie rozpoznaliśmy w wyniku finansowym blisko 650 lokali. Konsekwentne powiększanie skali działalności oraz dbałość o rentowność projektów pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 77 mln zł przy przychodach na poziomie 221 mln zł. Wszystkie te wartości są najwyższe w historii grupy" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w osobnym komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 4 tys. zł wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2017 r. Lokum Deweloper miał w ofercie 774 lokale w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 803 na koniec 2016 r.). Liczba lokali w realizacji (1 543) jest wyższa o 71% w porównaniu do stanu z końca 2016 r. Spółka prowadzi prace przygotowawcze dla kolejnych 4 806 lokali. Łączny bank ziemi dla lokali w realizacji i przygotowaniu to powierzchnia ponad 28 ha o wartości 226 mln zł, podano także.

"Pomimo dużej konkurencji na rynku gruntów, nabyliśmy i zakontraktowaliśmy we Wrocławiu i Krakowie 9 ha za ok. 75 mln zł. Zasób ten pozwoli na budowę ok. 2 300 lokali i osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych w kolejnych latach" - dodał Kuźniar.



Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.



(ISBnews)