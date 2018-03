Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej sieci we Frankfurcie n. Menem



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej we Frankfurcie nad Menem (DECIX), poinformowała spółka. Firma planuje otwarcie kolejnych punktów styku z zagraniczną infrastrukturą telekomunikacyjną, co ułatwi transfer danych w relacji wschód-zachód przez polską sieć światłowodową Hawe Telekom.

"Nowy, w pełni redundantny (połączony dwiema niezależnymi drogami) węzeł wykorzystywany będzie zarówno do obsługi ruchu internetowego, jak i łączy dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych spółki. W opinii zarządu pozwoli to Hawe Telekom na zdecydowane poszerzenie działalności na rynkach międzynarodowych i w efekcie na zawarcie nowych kontraktów z międzynarodowymi operatorami oraz zwiększenie sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Uruchomienie punktu dostępowego sieci Hawe Telekom we Frankfurcie to kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii zdobycia pozycji lidera na rynku hurtowego tranzytu międzynarodowego. Firma planuje otwarcie kolejnych punktów styku z zagraniczną infrastrukturą telekomunikacyjną, co ułatwi transfer danych w relacji wschód-zachód przez polską sieć światłowodową Hawe Telekom, podano także.

"Połączenie we Frankfurcie otwiera przed nami nowe możliwości. Bezpośrednia wymiana ruchu IP z sieciami zagranicznymi obecnymi w największym na świecie punkcie wymiany ruchu DECIX wpłynie pozytywnie na jakość świadczonej przez nas usługi tranzytu IP, zmniejszając opóźnienia i podnosząc stabilność połączeń. Jednocześnie obniżeniu ulegną koszty działania sieci Hawe. To dla nas pierwszy krok, który pozwoli nam na zdecydowane poszerzenie obecności na rynkach zagranicznych, co w efekcie ułatwi nam zawarcie nowych kontraktów z międzynarodowymi graczami. Jest to pierwszy z szeregu planowanych kroków, podjętych celem dalszego rozwoju i ciągłego wzmacniania pozycji Hawe Telekom" - powiedział wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w materiale.

Zlokalizowany we Frankfurcie nad Menem DECIX jest największym publicznym punktem wymiany ruchu internetowego. Łączy blisko 1 400 operatorów telekomunikacyjnych z całego świata i realizuje transfer przekraczający 6 Tb (terabitów) na sekundę, podano także.

Hawe Telekom jest właścicielem jednej z najnowocześniejszych ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości blisko 4 tys. km. Firma jest tzw. "operatorem dla operatorów" - świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych licznym krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)