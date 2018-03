PKN Orlen porozumiał się z generalnym wykonawcą bloku CCGT we Włocławku



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen porozumiał się z konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska - generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku w zakresie ostatecznego rozliczenia kontraktu na budowę, podał koncern. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum m.in wdroży rozwiązania z zakresu dDigital, mające na celu podniesienie dyspozycyjności i efektywności pracy bloku.

"Jednym z ważnych elementów porozumienia będą między innymi zaawansowane rozwiązania cyfrowe z zakresu diagnostyki predykcyjnej, pozwalającej na unikanie potencjalnych awarii i podnoszenie dyspozycyjności bloku" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zyska ponadto dostęp do narzędzi służących do bieżącego analizowania pracy bloku na tle innych jednostek zrealizowanych przez General Electric, co umożliwi optymalizację jego funkcjonowania. Rozliczenia będą obejmowały także nowoczesne rozwiązania cyfrowe z zakresu cyberbezpieczeństwa.

"Osiągnięty kompromis z konsorcjum wykonawców bloku we Włocławku jest wynikiem trudnych negocjacji ale również racjonalnego podejścia obu stron. Porozumienie zagwarantuje PKN Orlen rekompensatę m.in w postaci rozwiązań cyfrowych, zgodnych z ideą Przemysłu 4.0, które mogą przełożyć się na wyższą efektywność całego obszaru Downstream" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że już w IV kw. 2017 r. blok we Włocławku wypracował ok. 30 mln zł EBITDA.

"Wkład obszaru energetyki w generowanie wyniku finansowego grupy będzie wzrastał, szczególnie po zakończeniu inwestycji w Płocku. Już odnotowano istotny wzrost w sprzedaży energii elektrycznej zarówno na rynku hurtowym, jak również do odbiorców końcowych - w 2017 roku zakontraktowano ponad 4,8 TWh z tego około 1TWh energii do małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział prezes.

Elektrociepłownia we Włocławku pracuje stabilnie, dostarczając parę technologiczną do Anwilu oraz energię elektryczną na potrzeby grupy kapitałowej i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zaznaczono także.

W czerwcu 2017 r. PKN Orlen ukończył we Włocławku inwestycję polegająca na budowie bloku CCGT o mocy 463 Mwe. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy elektrowni wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)