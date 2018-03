Selvita zakłada utrzymanie 2-cyfrowej rentowności w segmencie usług w br.



Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Selvita oczekuje, że wzrost przychodów w segmencie usług przekroczy 30% r/r w 2018 roku i zakłada utrzymanie 2-cyfrowej rentowności w tym segmencie. Backlog Selvity na br. w segmencie usługowym jest wyższy o 48% r/r i przekracza obecnie 29 mln zł, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Plany Selvity nie zakładają wprowadzenia na rynek kapitałowy w najbliższym czasie spółki Ardigen, działającej w segmencie bioinformatycznym.

"Sektor usługowy rósł znacznie o ponad 30% rocznie przez ostatnie lata i tak ma być dalej, jednak przy rosnącej rentowności. Dziś celujemy we wzrost na poziomie co najmniej 30% w 2018 roku i utrzymanie rentowności na poziomie dwucyfrowym. Z jednej strony, tę rentowność będą kształtowały rosnące koszty płac w Polsce, natomiast zakładamy, że ze względu na podnoszenie cen dla klientów, wzrost produktywności, wzrost organizacji pracy, to zachowanie dwucyfrowej rentowności Selvity w segmencie usługowym jest realne, mimo znaczących inwestycji" - powiedział Przewięźlikowski podczas konferencji prasowej.

Segment usługowy w 2017 roku zanotował wzrost przychodów o 34% r/r do 48,79 mln zł w związku ze wzrostem obecności na rynkach zagranicznych. Zysk operacyjny wzrósł o 207% r/r do 5,23 mln zł, a rentowność operacyjna zwiększyła się do 10,8% wobec 4,7% rok wcześniej.

Prezes powiedział, że celem Selvity jest zwiększenie projektów zintegrowanych w portfelu usług.

"U nas to jest kilkanaście procent usług wobec 70-80% u naszych zagranicznych konkurentów. To jest także potencjał na wzrost cen usług. Liczymy, że usługi będą cały czas w tym roku zakontraktowywały, a pojedyncze kontrakty będą większe wartościowo" - podkreślił.

Backlog na 2018 rok w segmencie usługowym Selvity jest wyższy o 48% r/r i przekracza obecnie 29 mln zł (wg stanu na 26 marca br.).

Segment bioinformatyczny (Ardigen) zwiększył przychody o 92% r/r do 7,48 mln zł, zaś od III kw. 2017 r. notuje rentowność operacyjną. W ub. roku spółka zwiększyła portfolio klientów do 12 firm. Backlog na br. wynosi 4,74 mln zł wobec 4,63 mln zł rok wcześniej.

"Segment bioinformatyczny wzrósł prawie 2-krotnie jeśli chodzi o przychody i zanotował zysk operacyjny, ale to jeszcze nie ta skala działalności, która nas satysfakcjonuje" - powiedział wiceprezes Bogusław Sieczkowski podczas konferencji.

Przewięźlikowski poinformował, że Selvita nie planuje na razie notowań Ardigenu na warszawskiej giełdzie.

"Ardigen ma kapitał, otrzymał od nas 3 mln zł w formie dokapitalizowania oraz kilka milionów z grantów. W tej chwili nie rozważamy wprowadzenia Ardigenu na żaden rynek kapitałowy, bo spółka na razie nie potrzebuje środków. Ardigen na teraz jest dobrze wyposażony finansowo i zarząd musi zrobić to, do czego zobowiązał się wobec nas po dokapitalizowaniu w ubiegłym roku i wobec NCBiR, od którego pozyskał środki z grantów" - podkreślił.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)