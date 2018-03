Zysk operacyjny wyniósł 11,34 mln zł wobec 10,15 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,51 mln zł w 2017 r. wobec 93,48 mln zł rok wcześniej.



"Dynamiczny wzrost sprzedaży skokowo zwiększył nasz potencjał do rozpoznania atrakcyjnych wyników finansowych w najbliższych kwartałach. W 2017 roku przekazaliśmy nabywcom i rozpoznaliśmy w wynikach finansowych sprzedaż 464 lokali. Równocześnie miniony rok zakończyliśmy z ponad 800 sprzedanymi, a nieprzekazanymi klientom lokalami, z których większość zostanie oddana do użytkowania w obecnym roku. Mając na uwadze harmonogram prowadzonych inwestycji w 2018 roku, mamy potencjał przekazać klientom ponad 650 lokali, dynamicznie zwiększając poziom przychodów i zysków" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Marcin Misztal.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 41,67 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.



i2 Development 21 marca poinformował, że skorygował wstępne skonsolidowane przychody za 2017 r. do 78 mln zł (z 76 mln zł raportowanych wcześniej), oraz wynik na działalności operacyjnej do 11 mln zł (z 14 mln zł). Zmianie nie uległy natomiast wstępne szacunki skonsolidowanego zysku netto wysokości 11 mln zł. W zaktualizowanej wówczas prognozie spółka podała także, że jednostkowy wynik netto wyniesie ok. 42 mln zł wobec wcześniejszych szacunków na poziomie ok. 52 mln zł.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.



(ISBnews)