Zysk netto ES-System wzrósł r: r do 2,25 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - ES-System odnotował 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,07 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,38 mln zł wobec 4,7 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,72 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 54,41 mln zł rok wcześniej.



W 2017 r. spółka miała 7,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 189,7 mln zł w porównaniu z 182,13 mln zł rok wcześniej.

"Ubiegły rok to dla nas czas dynamicznego rozwoju portfela produktów w technologii LED i dalszego umacniania pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Dzięki profesjonalnej współpracy z partnerami, zrealizowaliśmy zakładane cele biznesowe i rynkowe, co przełożyło się na osiągnięte wyniki finansowe i perspektywę dalszych wzrostów. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,2% do poziomu 189,7 mln zł. Wzrost przychodów jest pochodną intensyfikacji sprzedaży w kraju i za granicą. Skonsolidowany zysk netto spółki wzrósł o 113,5% i osiągnął poziom 7 mln zł. EBIT zanotował 116,9% wzrostu do poziomu 7,7 mln zł przy marży EBIT 4%" - napisał prezes Rafał Gawrylak w liście załączonym do raportu rocznego.

Udział rozwiązań LED w sprzedaży osiągnął na koniec 2017 roku 72,1% sprzedaży grupy.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 9 mln zł w 2017 r.

"Największe nakłady poniesiono na maszyny i urządzenia w wysokości 7,7 mln zł, z czego 4 mln zł wydatkowano w zakładzie w Dobczycach, gdzie uruchomiono dwie nowe linie SMD, kolejne 3,2 mln zł zostało przeznaczone na inwestycje w park maszynowy w zakładzie w Wilkasach, gdzie zakupiono m.in. nową formę do produkcji opraw z rodziny COSMO oraz inne narzędzia do produkcji. Pozostałe inwestycje to głównie nakłady na sprzęt i oprogramowanie informatyczne oraz środki transportu" - wskazano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1,61 mln zł wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej.



ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



