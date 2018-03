Wasko spodziewa się większych przychodów z kontraktu ERTMS: GSM-R od 2019 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Wasko spodziewa się, że większe przychody z tytułu realizacji kontraktu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w Polsce będzie osiągało od 2019 r., poinformował prezes Jarosław Zagórowski.

"Już część projektowa będzie fakturowana, ale na wynikach Wasko to się nie odbije w tym roku. Natomiast takie wyraźniejsze wpływy będą na etapie realizacji, czyli od 2019 r." - powiedział Zagórowski dziennikarzom po podpisaniu umowy.

"To się rozłoży w miarę równomiernie. Mamy to dobrze dogadane z Nokią" - dodał, pytany, jak będą rozkładały się przychody w okresie pięcioletniej realizacji zadania.

Spółka zależna Wasko jest członkiem konsorcjum, które dziś podpisało umowę na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK. W ub.r. oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto została wybrana w tym przetargu.

Liderem konsorcjum jest Nokia Solutions and Networks. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 2 268 mln zł netto (2 789 mln zł brutto), z czego na:

- SPC-1 - spółkę zależną Wasko - przypada ok. 22% kwoty netto,

- SPC-2 - spółkę zależną Pozbudu - przypada ok. 31,77 kwoty netto,

- SPC-3 - spółkę zależną Herkulesa - przypada ok. 300 mln zł netto.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)