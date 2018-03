Wasko: Portfel zamówień zapowiada 'korzystny' dla firmy 2018 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Wasko oczekuje, że rok 2018 będzie dla spółki "korzystny" w świetle posiadanego portfela zamówień, poinformował prezes Jarosław Zagórowski.

"Jesteśmy pewni, bo już widzimy jaki jest portfel, że 2018 r. powinien być korzystny dla naszej firmy" - powiedział Zagórowski dziennikarzom.

"Przygotowujemy się do kolejnych dużych projektów" - dodał, pytany o plany firmy w kontekście podpisania dziś umowy na prace przy budowie infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych w Polsce, gdzie na spółkę zależną Wasko przypada ok. 22% z 2 268 mln zł netto.

Wyjaśnił, że projekty te dotyczą nie tylko obszaru światłowodowego, ale też działalności Wasko w obszarach integracji systemów, automatyki i robotyki.

"Mimo, że rynek zamówień publicznych jest słaby, udaje się zdobywać zamówienia z innych rynków, by wyniki firmy dobrze wyglądały" - podsumował prezes.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)