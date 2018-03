Asbis prognozuje zysk netto na poziomie 9-10 mln USD w 2018 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Asbis prognozuje, że w 2018 r. zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD, a zysk netto po opodatkowaniu na poziomie 9-10 mln USD, poinformowała spółka.

"Zgodnie z naszymi obietnicami złożonymi inwestorom w lutym tego roku, opublikowaliśmy prognozę finansową na 2018 r. Zakładamy, że obecny rok będzie dla nas okresem dalszego wzmocnienia naszych wyników finansowych dzięki realizacji strategii, która przyniosła nam zdecydowaną poprawę wyników w 2017 r. Zakłada ona jeszcze większą koncentrację na sprzedaży i rentowności we wszystkich regionach, w których działa Grupa. Wielofilarowa strategia wzrostu przychodów obejmuje zwiększenie dystrybucji produktów wiodących producentów we wszystkich segmentach, kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back oraz zwiększenie przychodów z oferowanych przez nas zaawansowanych rozwiązań" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"Prognozowane wartości wynikają ze strategii spółki obejmującej - lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back" - czytamy dalej w komunikacie.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

- sytuacja na głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do II półrocza 2017 roku,

- nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,

- nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka,

- konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2017 r., nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,

- grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców, podano również.

W 2017 r. spółka miała 6,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,62 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 484,91 mln USD w porównaniu z 1 137,71 mln USD rok wcześniej.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

