PKP Cargo chce zwiększyć udział w krajowym rynku do 60-65% do 2022 r.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Celem PKP Cargo jest zwiększenie udziału w krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej do 60-65% do 2022 r., wobec 51,6% w 2017 r., podała spółka w prezentacji.

"PKP Cargo ma stale potencjał rozwoju na rynku lokalnym" - powiedział prezes Czesław Warsewicz podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że PKP Cargo do 2016 r. traciło udziały w rynku -z 64,7% w 2010 r. do 51,5% w 2016 r. Następnie udział nieznacznie wzrósł do 51,6% w 2017 r. Na bieżący rok spółka zakłada zwiększenie udziału do 53,9%, poinformował też Warsewicz.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)