ES-System liczy na utrzymanie co najmniej ubiegłorocznej wartości eksportu w br.



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - ES-System spodziewa się, że poziom sprzedaży eksportowej w 2018 r. będzie co najmniej taki, jak w 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Udział eksportu w sprzedaży ogółem powinien się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego.

"Poziom zamówień krajowych w I kw. br. jest o 18% wyższy w stosunku do roku ubiegłego" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

Spółka liczy na wzrost sprzedaży w kraju mimo spadku koniunktury w 2017 r. w tych segmentach rynku budowlanego, w których jest obecna. Zakładany jest rozwój w dotychczasowych segmentach działalności i planowane jest wprowadzanie nowych produktów. W ofercie jest m.in. nowe oświetlenie awaryjne i kolejne rozwiązania z zakresu sterowania.

"Podsumowując, patrząc na IV kw., na wyniki branży, na poziom krajowych zamówień wyższy niż w I kw. ubiegłego roku, oczekuję, że powinno się to przełożyć na poprawę sprzedaży w kraju" - powiedział prezes.

W przypadku sprzedaży eksportowej, portfel zamówień na początku I kw. był o 9% niższy r/r.

"Jednak patrząc na całe perspektywy roku 2018, oczekuję, że poziom sprzedaży będzie co najmniej porównywalny do tego z 2017 r." - wskazał Gawrylak.

"Udział sprzedaży eksportowej w 2017 r. zamknął się poziomem 21,9%. Oczekujemy, że 2018 r. zamknie się na podobnym poziomie" - dodał prezes.

Spółka spodziewa się dalszego rozwoju na rynkach, na których jest już obecna, ale nie wyklucza wchodzenia także na nowe rynki. W 2018 r. oczekuje rozwinięcia działalności spółki zależnej w Wielkiej Brytanii.

W 2017 r. sprzedaż krajowa ES-System wyniosła 148,1 mln zł i wzrosła o 1,5% r/r. Sprzedaż eksportowa wyniosła 41,6 mln zł, co oznacza 14,9% wzrostu r/r.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)