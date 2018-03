ES-System planuje capex w 2018 r. zbliżony do ubiegłorocznego



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - ES-System zrealizuje w 2018 r. nakłady inwestycyjne w wysokości zbliżonej do ubiegłorocznych 9 mln zł. Podstawową potrzebą inwestycyjną pozostaje rozwój technologii w zakładach spółki, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

"Przede wszystkim idziemy w kierunku nowych technologii. Chcielibyśmy wzmocnić nasze zakłady produkcyjne, żeby sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów" - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews.

W 2017 r. spółka zainwestowała w uruchomienie nowych linii do produkcji rozwiązań LED. W tym roku planowany jest zakup nowych maszyn urządzeń dla obu zakładów produkcyjnych.

"Nakłady będą na poziomie roku ubiegłego, czyli mniej więcej 9 mln zł" - podsumował prezes.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)