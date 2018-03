GetBack: Cena emisyjna akcji serii F nie będzie niższa niż 10 zł



Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Zarząd GetBack zdecydował, że nie ustali ceny emisyjnej akcji w ofercie do 19 999 999 akcji serii F poniżej 10 zł za akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd Getback S.A. oświadcza, że podjął dziś decyzję, że nie ustali ceny emisyjnej akcji serii F, o których mowa w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. z dnia 28 marca 2018 r. poniżej 10 zł za akcję. Jednocześnie zarząd przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 6 NWZA (w brzmieniu uwzględniającym poprawkę przyjętą uchwałą nr 4 NWZA) ustalona cena emisyjna wymaga zgody rady nadzorczej GetBack" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze GetBack zdecydowali wczoraj podczas NWZ o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującej do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej.

Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r.

Spółka w raportach bieżących informowała już o wstępnym zainteresowaniu objęciem akcji GetBack przez potencjalnych inwestorów: Shavit Capital Fund z siedziba w Izraelu, Leumi Investment Services Inc. z siedzibą w USA (podmiotem powiązanym z Bank Leumi le Israel B.M. z siedzibą w Izraelu) oraz Cukierman & Co Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu. Dodatkowo Zarząd GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. dotyczące objęcia akcji.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)