Work Service ma umowę sprzedaży akcji Exact Systems za 178,6 mln zł



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Work Service zawarł umowę sprzedaży posiadanych akcji Exact Systems na rzecz Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management. Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 mln zł.

"Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 7 600 000 akcji spółki, stanowiących na datę zawarcia umowy 69,09% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 69,09% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaży akcji emitenta została ustalona na 164 700 000 zł. Umowa zakłada również, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, sprzedaż spółki Exact Systems GmbH przez emitenta spółce za cenę składającą się z kwoty 13 900 000 zł, której płatność zostanie odroczona o 9 miesięcy, oraz z udziałów w spółce Work Service SPV Sp. z o.o., stanowiących 6,99% kapitału zakładowego tej spółki. Po zamknięciu obu transakcji pełne wynagrodzenie emitenta wyniesie 178 600 000 zł. Dodatkowo, po zamknięciu transakcji, spółka spłaci na rzecz emitenta niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych" - czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość przedsiębiorstwa została ustalona pomiędzy stronami na ok. 300 mln zł.

Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł, podano również.

"W ostatniej dekadzie Exact Systems istotnie się rozwinął, również dzięki skali działalności naszej grupy. Jednak dziś zarówno Exact Systems, jak i Work Service zaczynają nowy rozdział. Pod koniec roku 2017 opublikowaliśmy naszą nową strategię na lata 2018-2020, zgodnie z którą Work Service skupi się na swojej kluczowej działalności operacyjnej, tj. wzmacnianiu swojej pozycji w usługach HR w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego skupiliśmy się na uproszczeniu naszej struktury organizacyjnej oraz poprawie płynności. Dzięki sprzedaży Exact Systems znacznie zredukujemy poziom długu netto oraz zakończymy proces przejścia do nowego modelu biznesowego" - powiedział prezes Work Service Maciej Witucki, cytowany w materiale.

"Osiągnięcie pozycji lidera w sektorze kontroli jakości branży motoryzacyjnej w Polsce oraz zbudowanie jednej z największych spółek tego sektora w Europie było o wiele łatwiejsze z Work Service jako naszym partnerem. W imieniu całego zarządu chciałbym podziękować Work Service za zaufanie i wsparcie w realizacji naszych celów biznesowych. Teraz jednak chcemy się skupić na naszych przyszłych wyzwaniach i celach. Wierzymy, że wraz z Cornerstone Partners oraz Oaktree będziemy w stanie w najbliższych latach w pełni wykorzystać nowe szanse i będziemy rozwijać się dynamicznie" - dodał prezes Exact Systems Paweł Gos.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)