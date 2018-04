Global Cosmed: Wynik za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne na 57,23 mln zł



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Global Cosmed podjął decyzję o o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy, poinformowała spółka. W konsekwencji dokonanego odpisu wartości aktywów wynik grupy kapitałowej Global Cosmed zostanie obciążony za 12 miesięcy 2017 r. łączną kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł.

"Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości następujących aktywów:

- Wartość firmy w kwocie 56 396 tys. zł. rozpoznana w związku z objęciem kontroli nad spółką Global Cosmed Group S.A. Z szacunków zarządu wynika, iż wartość firmy przypisana Global Cosmed Group S.A. powinna zostać objęta odpisem aktualizującym w wysokości 40 744 tys. zł, zaś przypisana do niej wartość firmy powinna wynosić 15 652 tys. zł.

- Wartość firmy w kwocie 30 883 tys. zł rozpoznana w związku z objęciem kontroli nad spółką Global Cosmed Group GmbH wraz ze spółkami zależnymi. Z szacunków zarządu wynika, iż wartość firmy przypisana grupy kapitałowej Global Cosmed Group GmbH powinna zostać objęta odpisem aktualizującym w wysokości 16 485 tys. zł, zaś przypisana do niej wartość firmy powinna wynosić 14 398 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Dokonane odpisy mają charakter memoriałowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną grupy kapitałowej Global Cosmed. W rachunku zysków i strat zostały one ujęte w linii koszty finansowe i wobec tego nie wpłynęły na wielkość EBIDTA, podano także.

Ponadto zarząd emitenta informuje, iż dokonanie odpisu aktualizującego na wartości firmy będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2017 r. Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych emitenta.

"Zarazem, zarząd spółki Global Cosmed przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2017:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 305 366 tys. zł.

Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: - 8 745 tys. zł" - czytamy dalej.

Zarząd spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2017 r., który zostanie opublikowany przez spółkę w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)