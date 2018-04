Cel Marvipolu to min. kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży mieszkań w 2018 r.



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Marvipol celuje w "co najmniej kilkunastoprocentowy" wzrost sprzedaży mieszkań w 2018 r. wobec 765 w ub. roku, poinformował prezes Mariusz Książek.

"Rok 2017 zakończyliśmy z drugim najlepszym rezultatem sprzedaży mieszkań w dotychczasowej historii grupy kapitałowej. 765 umów sprzedaży, zawartych w 2017 r. dla lokali powstających w zaledwie trzech projektach, stanowi najlepsze potwierdzenie zarówno atrakcyjności rynkowej naszych produktów, jak i wysokiej efektywności sprzedaży. Wynik ten nie wyczerpuje naszych apetytów na wzrost. Cel, jaki stawiamy przed sobą na 2018 r. to co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży, pozwalający nam istotnie zbliżyć się do poziomu 1 tys. sprzedawanych rocznie mieszkań, który uznajemy za kolejny krok w rozwoju firmy i budowaniu efektywności i zyskowności biznesu mieszkaniowego" - napisał Książek w liście załączonym do raportu rocznego.

"Aby ten cel osiągnąć, systematycznie wzbogacamy portfel mieszkaniowych projektów w realizacji i w przygotowaniu. Tylko w 2017 r. zainwestowaliśmy ponad 130 mln zł w nieruchomości pod nowe inwestycje mieszkaniowe, a w 2018 r. podążamy tą drogą, kupując kolejne, atrakcyjne działki. Stawiamy na działki pozwalające na wybudowanie projektów o podwyższonym standardzie, wyróżniających się lokalizacją, otoczeniem oraz wysokiej jakości architekturą i jakością wykończenia. Adresując naszą ofertę do najbardziej wymagających klientów, dla których kryterium ceny mieszkania nie jest decydującym przy podejmowaniu decyzji zakupowej, możemy utrzymać atrakcyjny poziom marż i zwrotu na inwestycji pomimo rosnących kosztów działek budowlanych i wykonawstwa. Dbając o rentowność kapitału, jeszcze większą niż do tej pory uwagę przykładamy do harmonogramów realizacji inwestycji, pilnując, by cykl realizacji nawet najbardziej wymagających projektów nie przekroczył 4 lat od zakupu nieruchomości do przekazania mieszkań klientom" - napisał także prezes.

W 2017 r. Marvipol podjął strategiczną decyzję o wyjściu poza stołeczny rynek mieszkaniowy. Jego wybór padł na rynek Trójmiasta, z dynamicznie rozwijającym się segmentem mieszkań o podwyższonym standardzie, napędzanym pozytywnymi trendami demograficznymi, rosnącą zasobnością mieszkańców oraz wysokim popytem inwestycyjnym, przypomniał Książek.

"W 2017 r. nabyliśmy dwie nieruchomości w śródmieściu Gdańska i zakładamy, że realizacja projektów rozpocznie się jeszcze w tym roku. Nie poprzestaniemy jednak na tym - oczekujemy, iż w 2018 r. nasz portfel projektów w Gdańsku powiększy się" - wskazał w liście.

Na dzień sporządzenia raportu (28 marca) portfel projektów mieszkaniowych grupy Marvipol Development tworzyło 19 inwestycji w budowie i w przygotowaniu, zlokalizowanych w Warszawie i w Gdańsku. Łączna powierzchnia użytkowa realizowanych projektów wynosi 202 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej, z czego 60% stanowi powierzchnia projektów w budowie.

W 2017 r. grupa przeznaczyła ponad 130 mln zł na zakup nieruchomości pod nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie (zakup działek przy ul. Grzybowskiej, ul. Siedmiogrodzkiej i ul. Okrzei) oraz na nowym dla grupy kapitałowej trójmiejskim rynku (działki przy ul. Chmielnej i ul. Toruńskiej w śródmieściu Gdańska). W 2018 r., do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Marvipol sfinalizował zakup nieruchomości na warszawskim Powiślu oraz zawarła umowę przedwstępną kupna działki na stołecznych Bielanach oraz w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej, przypomniano także.

Na 31 grudnia 2017 r. grupa posiadała 822 lokale mieszkalne i usługowe na różnym etapie realizacji, dla których do końca 2017 r. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 256,3 mln zł, z czego 218,1 mln zł to wartość umów, które ze względu na zaawansowanie realizacji inwestycji mogą zostać sfinalizowane w 2018 r. i rozpoznane w wynikach za ten okres.

W 2017 r. Grupa Marvipol Development zawarła 765 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 22% więcej niż w 2016 r. Sprzedaż mieszkań we flagowym projekcie - Central Park Ursynów, wzrosła w 2017 r. o 7%, do rekordowego poziomu 535 lokali. O 177%, w porównaniu z 2016 r., wzrosła sprzedaż lokali w projekcie Riviera Park, podczas gdy sprzedaż lokali z inwestycji Bemowo Residence zwiększyła się o 73%. W ub.r. Marvipol przekazał nabywcom 511 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec 533 w 2016 r. Wzrost przekazań w IV kwartale 2017 r. spowodowany był oddaniem do użytkowania w III i w IV kwartale zadań inwestycyjnych drugiego etapu Central Park Ursynów, przypomina też spółka.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)