Portfel zamówień Unibepu na ten rok ma wartość 1,37 mld zł

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej to 1,37 mld zł na 2018 r., a na kolejne lata - ok. 0,6 mld zł, podała spółka w raporcie rocznym.

"Mamy stabilny portfel zamówień części budowlano-infrastrukturalnej – na rok 2018 wynosi on ok. 1,4 mld zł, na lata kolejne ok. 0,6 mld zł. Portfel jest zdominowany przez zamówienia zlecone przez inwestorów prywatnych. [...] Podkreślam, że mamy dobry jakościowo portfel zamówień na rok 2018 oraz lata następne. Oznacza to, że nie musimy za wszelką cenę zdobywać kolejnych zleceń, możemy selektywnie podejść do ofertowania, minimalizując ryzyko prowadzenia nowych projektów" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu.

"Aktualny portfel zleceń i zamierzenia strategiczne rysują perspektywę dobrych wyników w roku 2018 w każdym z prowadzonych biznesów" - dodano w sprawozdaniu zarządu za 2017 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.



