Sprzedaż detaliczna i hurtowa Bytomia wzrosła o 16,6% r: r do 13,63 mln zł w III



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w marcu br. wyniosła ok. 13,63 mln zł i była wyższa o ok.16,6% w skali roku, podała spółka.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła ok.38,59 mln zł i była wyższa o ok. 14,2% r/r.

Sprzedaż detaliczna w sklepach porównywalnych w okresie styczeń-marzec wzrosła o 11,3% r/r do 35,18 mln zł, podano w komunikacie.

Szacunkowa marża detaliczna i hurtowa wyniosła w okresie styczeń-marzec 19,43 mln zł i była wyższa o 20,8% w skali roku.

Marża detaliczna (szacunkowa wartość marży brutto) wyniosła w okresie styczeń-marzec 19,07 mln zł i była wyższa o 22,6% w skali roku.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)