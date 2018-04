Zysk netto Inpro wzrósł r: r do 28,13 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Inpro odnotowało 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 27,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 38,78 mln zł wobec 38,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,89 mln zł w 2017 r. wobec 204,63 mln zł rok wcześniej.

„Aby zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu transakcji w następnych miesiącach, w bieżącym roku Grupa planuje wprowadzić do oferty 1.029 nowych mieszkań i domów w różnych segmentach i lokalizacjach. Nowe projekty przygotowywane przez Grupę, które zasilą ofertę sprzedażową w roku 2018 to: Harmonia Oliwska etap III w Gdańsku (157 lokali), Kwartał Uniwersytecki etap III w Gdańsku (72 lokale), Osiedle Debiut w Pruszczu Gdańskim etap II (92 lokale), City Park etap II w Gdańsku (189 lokali), Optima etap II w Gdańsku (200 lokali), Osiedle Wróbla Staw małe domy mieszkalne etap II (4 lokale), Golf Park etap D (4 domy jednorodzinne), Osiedle Nowa Niepołomicka w Gdańsku, budynek nr 5 (36 lokali) i nr 4 (36 lokali), Osiedle Leszczynowy Staw w Gdańsku, budynek nr 7 (34 lokale) i nr 6 (34 lokale), Osiedle Havlove w Gdańsku, budynek 1 (10 lokali), nr 4 (23 lokale), nr 5 (23 lokale), nr 6 (46 lokali), nr 7 (46 lokali), nr 8 (23 lokale)" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Piotr Stefaniak.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 22,43 mln zł wobec 25,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)