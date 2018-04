Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,6% r: r do 64,88 mln zł w marcu



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Przychody TIM wzrosły o 11,6% r/r do 64,88 mln zł w marcu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-marzec br. przychody wzrosły o 19,9% do 176,7 mln zł.

Przychody z kanału e-commerce wyniosły w marcu 42,53 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-marzec br. przychody wzrosły o 16,6% do 123,88 mln zł, podano w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)