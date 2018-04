Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK" firma Arup przygotowała na zlecenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", które zarządza Lotniskiem Chopina.

"Inwestycja w Modlin jest inwestycją znacznie trudniejszą, droższą i dłuższą, niż inwestycja w Radom" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes PPL Mariusz Szpikowski.

PLL na podstawie tej analizy zdecydowało, że lotniskiem komplementarnym dla Lotniska Chopina do czasu uruchomienia CPK będzie port w Radomiu. Arup w swojej analizie pod uwagę wziął m.in. parametry lotniska w Radomiu oraz w Modlinie, czyli zarówno infrastrukturę lotniskową, jak drogi startowe, kołowania, miejsca postojowe dla samolotów, a także przepustowość terminali pasażerskich, możliwości dojazdu dla pasażerów oraz kwoty potrzebne na nakłady inwestycyjne w rozbudowę portów, czy też strukturę właścicielską.

Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (30,39 proc. udziałów), które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina, oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).

Jak czytamy w analizie, obecnie droga startowa lotniska w Modlinie ma 2 500 m, a przepustowość portu to 3-3,5 mln pasażerów. Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair. Z informacji zawartych na stronie lotniska w Modlinie wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w porcie obsłużono 2 932 639 pasażerów.

"W pierwszej fazie rozbudowy droga startowa zostałaby wydłużona do 2 800 m, przepustowość portu zwiększono by do 8-10 mln pasażerów rocznie. Nakłady inwestycyjne to 1 045 mln zł, czas do przeniesienia ruchu - 45 miesięcy" - napisano w analizie.

Druga faza rozbudowy zakładałaby zwiększenie przepustowości lotniska do 13-15 mln pasażerów rocznie. Nakłady inwestycyjne wyniosłyby 202 mln zł.

"Port Lotniczy Warszawa-Modlin osiąga najniższe przychody na pasażera wśród polskich portów regionalnych, w których liczba pasażerów przekracza 1 mln pasażerów" - czytamy.

W przypadku lotniska w Radomiu - jak wykazała analiza Arup - w pierwszej fazie rozbudowy w ciągu 20 miesięcy można zwiększyć jego przepustowość do 3 mln pasażerów rocznie, budując 2 500 metrów drogi startowej. Koszt inwestycji to 425 mln zł. W drugim etapie lotnisko mogłoby się rozbudowywać nie pogarszając w tym czasie parametrów - do poziomu obsługującego 7-9 mln pasażerów rocznie, za kwotę 467 mln zł. Droga startowa uzyskałaby wtedy 2 800 metrów.

"W przypadku Modlina nie jesteśmy w stanie - poza analizą techniczną - zrobić due diligence tego portu, czyli takiej pełnej wyceny. Nie mamy możliwości zobaczenia umowy z Ryanairem, jako wspólnicy, czy też firma wykonująca taki due diligence. Bez tego ocena sytuacji możliwości portu jest niemożliwa, bo my nie wiemy, poza tym, co powiadają nam wspólnicy, co w tej umowie się kryje. Na razie cennik Modlina pokazuje 6 zł za pasażera" - powiedział Szpikowski.

Centralny Port Komunikacyjny ma przyjmować samoloty w 2027 r., a Lotnisko Chopina ma być wówczas zamknięte.

