Zysk netto Esotiq & Henderson wzrósł r: r do 1,86 mln zł w IV kw. 2017 r.



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,62 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,91 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 40,13 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 7,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,49 mln zł w porównaniu z 141,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,12 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"Mimo podziału spółki w ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż spółki Esotiq & Henderson nadal dynamicznie rosła. Przychody grupy wyniosły 156,5 mln zł (+11 proc.), a jednostkowe 148,4 mln zł (+19,5 proc.). Sieć sprzedaży grupy w Polsce i za granicą w ubiegłym roku zmniejszyła się z 304 do 286 salonów, a powierzchnia do 17,3 tys. m kw. (o 14 proc.). To efekt wydzielenia odzieżowej sieci Femestage i jej 28 salonów sprzedaży do podmiotu EMG SA. Od 21 lipca 2017 r. segment odzieżowy nie jest już konsolidowany w wynikach grupy Esotiq & Henderson" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa zakończyła ubiegły rok zyskiem operacyjnym 3,8 mln zł wobec straty 3,3 mln zł w ubiegłym roku. Zysk operacyjny spółki matki wyniósł 9,8 mln zł i był o 96,4 proc. wyższy niż rok wcześniej, podano także.

"Optymalizacja sieci sprzedaży, kontrola kosztów i redukcja zadłużenia przynoszą oczekiwane efekty w postaci istotnego wzrostu sprzedaży i zysków. Marża brutto na sprzedaży nadal jest wysoka. Na koniec 2017 r. dla grupy wynosiła 59,2% i 59,4% w przypadku spółki matki. Podział spółki znacznie zwiekszył zdolnosć grupy Esotiq & Henderson do konkurowania na rynku" - skomentował prezes Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

Sieć sprzedaży marki Esotiq w Polsce i za granicą w ubiegłym roku powiększyła się z 276 do 286 salonów. Najszybciej rozwijała się na Wschodzie, gdzie otwarto 8 nowych sklepów. W Polsce i w Niemczech w ostatnim roku przybyło po jednym nowym salonie netto, podano także w materiale.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)