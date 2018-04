7Levels ukończył prototyp nowej gry, debiut na NC możliwy w ciągu kilku tygodni



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - 7Levels zakończył prace nad prototypem nowej gry, która trafi do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch w 2019 r., poinformowała spółka. Krakowski game deweloper jest w trakcie procedury dopuszczenia akcji do obrotu na rynku New Connect i liczy, że w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi do grona notowanych spółek.

"Prace trwają. Właśnie ukończyliśmy etap związany ze stworzeniem prototypu. W tym momencie nie chcielibyśmy zdradzać więcej szczegółów. Mogę jedynie powiedzieć, że to platformowa, przygodowa gra akcji, jednak osadzona w zupełnie innym klimacie niż 'Castle of Heart'. Gra trafi na konsolę Nintendo Switch i wykorzysta jej unikalne funkcjonalności. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy chcieli w przyszłości rozwijać marki 'Castle of Heart', gdyż drzemie w niej duży potencjał" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Pod koniec marca do sprzedaży trafiła pierwsza gra ze stajni 7Levels - "Castle of Heart" w cenie 14,99 euro/USD.

"Dane cały czas do nas spływają, jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży po pierwszym tygodniu. Na bieżąco monitorujemy sytuację i będziemy reagowali, gdy zajdzie taka potrzeba. Należy pamiętać, że gra zadebiutowała dotychczas na dwóch z trzech docelowych rynków i nie mamy pełnego obrazu jej popularności" - dodał Król.

Spółka samodzielnie wprowadziła grę do sprzedaży na rynku w Europie, Australii i w Ameryce (USA, Kanada, Meksyk). Natomiast na terenie Azji studio współpracuje z wydawcą z Japonii, firmą NatsumeAtari, która odpowiada za dystrybucję cyfrową "Castle of Heart" m.in. na terenie Japonii, Korei Południowej, Chin, Tajwanu, Hong Kongu, Singapuru, Indonezji, Malezji, Tajlandii, Indii oraz południowo-wschodniej Azji, podano także.

7Levels jest w trakcie procedury dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.

"Giełda dużo bardziej wnikliwie ocenia spółki planujące debiut. Na bieżąco odpowiadamy na wszelkie pytania. Jesteśmy po kolejnej rundzie i wydaje się, że proces powoli dobiega końca" - podsumował wiceprezes.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

(ISBnews)