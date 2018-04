PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny ruszy 2 maja br. z programem dopłat do wymiany dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na kotły gazowe. W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych, podała spółka.

"To jest program pilotażowy. Jest skierowany do 11 tys. rodzin i - co ważne - połączyliśmy go z Kartą Dużej Rodziny. Ten program jest dobrym instrumentem do likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń. W naszej strategii mamy zapisaną walkę ze źródłami niskiej emisji . Jest to program przewidziany na krótko, ale będziemy go monitorować i w razie dobrych wyników, będziemy go kontynuować" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej.

"Musimy zwiększyć dostępność i konkurencyjność gazu, zbliżamy się do zrównoważenia cen gazu i paliwa węglowego, Wyrażam zadowolenie, że PGNiG chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W ciągu kilku lat da to zmniejszenie zanieczyszczenia. Cieszę się, że te spółki przedstawiają część społeczną w swojej strategii" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji.

W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG dopłaty do kotła gazowego może uzyskać w sumie 11 tysięcy gospodarstw domowych. Dziesięć tysięcy z nich ma szansę otrzymać wsparcie do 1000 złotych na zakup kotła gazowego, a tysiąc rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny może liczyć na jeszcze wyższe dofinansowanie.

"To dobrze, że rodziny otrzymają atrakcyjną ofertę. Dzięki podpisanej umowie tysiąc rodzin, posiadających Kartę Dużej Rodziny, może liczyć na dofinansowanie nawet do 3000 zł" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wnioski w ramach programu będzie można składać osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja do końca grudnia 2018 roku. Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem będą musiały zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym, podkreśliła spółka.

