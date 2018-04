Unibep: Unidevelopment będzie sprzedawał średnio 600 mieszkań w l. 2018-2020



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Unibepu ocenia, że jego segment deweloperski (skupiony w spółce Unidevelopment) będzie osiągał roczne sprzedaże na poziomie średnio 600 lokali w latach 2018-2020, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki.

"W kolejnych latach - 2018, 2019, 2020 - planujemy roczną sprzedaż średnio także ok. 600 mieszkań" - powiedział Kiszycki podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku Unidevelopment sprzedał 621 lokali, a przekazał 766.

Kiszycki poinformował także, że w tym roku spółka wyda ok. 70 mln zł na finalizację prowadzonych już zakupów gruntów, "plus ewentualnie" środki na inne, nowe grunty.

Prezes Leszek Gołąbiecki wskazał z kolei: "Nasz deweloper jest przygotowany do realizacji podobnych ilości mieszkań w kolejnych latach. Ma dobry bank ziemi, a ostatnie zakupy gruntów w Warszawie jeszcze umacniają naszą pozycję".

Ocenił, że bank ziemi jest przygotowany pod budowę mieszkań do 2020 r., z równomiernym udziałem rynku warszawskiego i poznańskiego.

W prezentacji spółka podała, że w realizacji ma 505 lokali i pracuje nad 12 projektami wieloetapowymi, gdzie przygotowywane jest 2 048 mieszkań.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)