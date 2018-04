Govena Lighting ma umowę na dofinansowanie centrum badawczo-rozwojowego



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Govena Lighting podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie własnego centrum badawczo-rozwojowego, podała spółka. Całkowitą wartość projektu spółka szacuje na ponad 9,67 mln zł.

Podpisana umowa jest wynikiem uzyskania przez spółkę w grudniu ub. r. pozytywną ocenę projektu "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting w dziedzinie elektroniki oświetleniowej" przez zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został rekomendowany do dofinansowania. Wniosek został złożony w ramach Działania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowitą wartość projektu zarząd Govena Lighting szacuje na 9 670 938,62 zł., przy czym suma dotacji z programu operacyjnego ma wynieść 3 538 148,27 zł. a koszty kwalifikowane 7 862 551,72 zł.

"Nasza spółka notuje dynamiczny rozwój. Zaangażowaliśmy się w ubiegłym roku m.in. w segment samochodów elektrycznych. Chcielibyśmy, aby nasze działania były realizowane w oparciu o własną technologię, bez konieczności kupowania zagranicznego know-how. Dlatego też inwestujemy we własne zaplecze R&D. Pozwoli nam to zachować odpowiednie synergie, co powinno też pozytywnie przełożyć się na nasze przychody" - czytamy w komunikacie.

Govena Lighting istnieje na rynku elektronicznym od prawie 30 lat i należy do grona liderów rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Główne obszary działalności spółki obejmują produkcję elektroniki, zasilaczy, transformatorów, ściemniaczy, świetlówek energooszczędnych oraz sprzedaż źródeł światła i profili do pasków LED oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)