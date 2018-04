Sprzedaż spółki-matki Inter Cars spadła o 5,4% r/r do 474,8 mln zł w marcu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce spadły o 8,3% r/r do 333,8 mln zł, poinformowano w komunikacie.



Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 6,6% r/r, osiągając przychody w wysokości 243,9 mln zł.



Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała w marcu br. Inter Cars Romania - 54,3 mln zł, Inter Cars Lietuva – 25,5 mln zł i Inter Cars Hungaria - 24 mln zł.



Narastająco, od początku roku sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 6,4% do 1 635 mln zł, podano także.



Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2016 r. odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.



