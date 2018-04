Zysk operacyjny wyniósł 98,69 mln zł wobec 144,48 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 096,23 mln zł w 2017 r. wobec 1 090,41 mln zł rok wcześniej.



"Istotnym elementem, który miał wpływ na wyniki finansowe głównie II połowy roku 2017, był ok. 20-proc. wzrost cen podstawowego surowca, płyty wiórowej. Specyfika branży, w jakiej działamy, uniemożliwia bezpośrednie przekładanie wzrostu cen surowców na ceny produktów. Wymaga to czasu potrzebnego na wymianę oferty i klientów. Jednak Forte jest dziś w zdecydowanie lepszej sytuacji, niż cały rynek - właśnie uruchamiamy produkcję własnej płyty, która pozwoli nam dość szybko wyrównać poziom kosztów"- napisał w liście do akcjonariuszy prezes Maciej Formanowicz.



Podkreślił, że 2018 rok - podobnie jak poprzedni - będzie obfitował w nowe wyzwania.



W II kw. br. Forte rozpocznie inwestycję w nową fabrykę mebli w Suwałkach, które docelowe moce produkcyjne pozwolą realizować cel 400 mln euro obrotu, czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 54,41 mln zł wobec 91,37 mln zł zysku rok wcześniej.



Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2016 r. spółka miała 1 090 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)