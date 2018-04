Zysk netto Rafako spadł r: r do 3,2 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Rafako odnotowało 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 10,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 46,41 mln zł wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1782,59 mln zł w 2017 r. wobec 1875,31 mln zł rok wcześniej.

„Łączna wartość wszystkich podpisanych kontraktów w roku 2017 przekroczyła 750 mln zł. W sytuacji, w której wciąż wstrzymywana była przez inwestorów krajowych większość inwestycji z zakresu ochrony środowiska, należy uznać to za dobry wynik. Na taki stan rzeczy wpływ miały [...] przede wszystkim niepewność w zakresie nowych wymogów ochrony środowiska, a mówiąc ściślej, regulacji BAT. Oczekujemy zatem, iż inwestycje zostaną odblokowane i rok 2018 przyniesie wiele ciekawych przetargów i rozstrzygnięć w tym obszarze" - napisała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail w liście do akcjonariuszy.

Przychody Grupy pochodziły w 91% z kontraktów krajowych. 9% stanowiły rynki zagraniczne. Tak duża dysproporcja rynku krajowego w stosunku do zagranicznego jest cały czas wynikiem realizacji kontraktu na budowę elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW. Rafako jest liderem konsorcjum tej inwestycji wartej blisko 4,5 mld zł netto, z udziałem na poziomie 99,99%, przypomniała prezes.

„Naszym celem jest osiągnięcie na przestrzeni kolejnego roku, na poziomie jednostkowym, udziału kontraktów eksportowych w przychodach ze sprzedaży na poziomie ok. 45%. [...] W roku 2017 zmniejszyliśmy nieznacznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 5%. Osiągnęły one poziom 1,783 mld zł, z czego 1,232 mld zł to przychody z kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Na rezultaty prowadzonej przez nas działalności pod względem finansowym, negatywny wpływ miały takie wydarzenia jak trwający proces zwolnień grupowych oraz odpisy na niektóre kontrakty pozyskane w latach 2011-2012. Pomimo wymienionych powyżej zdarzeń, udało nam się poprawić wyniki na poziomie zysku brutto ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego o odpowiednio 21 p.p. i 88 p.p., co przełożyło się na kwotę 150 mln zł w pierwszym przypadku oraz 46 mln zł w drugim" - wymieniła prezes.

EBITDA zanotowała zaś wzrost o 55 p.p. i wyniosła ponad 60 mln zł. Jedynie zysk netto z działalności kontynuowanej był niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 71 p.p., na co wpływ miała realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez Rafako w kwocie 17 mln zł." - pokreśliła w liście.

„Nasze plany na bieżący rok zakładają, iż z samego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III planujemy pozyskać w tym roku w granicach 700 mln zł przychodów na poziomie skonsolidowanym. Na poziomie spółki Rafako w portfelu mamy kolejne 800 mln zł, co daje nam łącznie wartość podpisanych już umów na rok 2018 na poziomie około 1,5 mld zł. Jeśli zaś chodzi o cały portfel zamówień Grupy Rafako, to rok 2018 zaczynamy kwotą 3,1 mld zł" - dodała prezes Rafako.



W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2017 r. wyniosła 66,05 mln zł wobec 62,24 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)