Zysk netto Trans Polonia wzrósł r: r do 10,46 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 16,32 mln zł wobec 15,28 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,56 mln zł w 2017 r. wobec 176,61 mln zł rok wcześniej.

„Z zadowoleniem prezentujemy dane w postaci 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 26,2 mln zł zysku EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto, potwierdzające trwałą tendencję wzrostową. Wypracowane rezultaty są efektem korzystnej koniunktury rynkowej w każdym obszarze naszej działalności, ale przede wszystkim wewnętrznej, solidnej pracy całego zespołu Grupy Trans Polonia, który każdego dnia sukcesywnie buduje jej wartość" - napisał prezes Dariusz Cegielski w liście do akcjonariuszy.

Najważniejszym projektem 2017 r. było opracowanie i dynamiczne realizowanie Programu inwestycji flotowych na kolejne lata. Od dawna spółka dostrzega sygnały ze strony klientów w zakresie podjęcia chęci większej skali współpracy - dostępność zasobów cysternowych jest tutaj kluczowym elementem. Pierwotnym założeniem Programu było nabycie 112 naczep-cystern i 28 ciągników siodłowych, a w 2017 r. w zakresie jednostek cysternowych zrealizowano plan już w ok. 40%, przyspieszając realizację Programu o ponad rok. To dobrze wróży przyszłości i przychodom 2018 roku, dodał prezes

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 0,68 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)