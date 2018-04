Braster uruchomił e-sklep na rynku holenderskim, to wstęp do dalszej ekspansji



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Braster uruchomił pierwszą internetową platformę umożliwiającą sprzedaż systemu Braster online na rynku holenderskim, poinformowała spółka. Stworzenie anglojęzycznej wersji e-sklepu pozwoli spółce na ekspansję na kolejne rynki zagraniczne.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka prowadzi rozmowy z 35 zewnętrznymi potencjalnymi partnerami m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Włoszech, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Indiach, Brazylii, Argentynie, Izraelu, Malezji, RPA czy Arabii Saudyjskiej. Na każdym z tych rynków prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania - od wstępnych do obejmujących już ustalenie modelu biznesowego czy przygotowanie umów dystrybucyjnych" - czytamy w komunikacie.

Powyższe działania to realizacja przyjętej strategii ekspansji, polegającej na budowaniu mocnej pozycji na rynku e-commerce.

W wyniku prowadzonych przez spółkę procesów rejestracji systemu Braster na wyselekcjonowanych wcześniej rynkach, podjęte działania zaowocowały:

- przejściem we wrześniu 2017 r., z wynikiem pozytywnym (jednostka TÜV Nord), audytu I nadzoru; tym samym emitent utrzymał certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego oraz certyfikatów systemu zarządzania jakością wg norm ISO: 9001 i ISO: 13485;

- zarejestrowaniem w Ministerstwie Zdrowia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich systemu Braster, co umożliwia sprzedaż urządzenia na tamtejszym rynku;

- uzyskaniem homologacji radiowej pod wymagania stawiane przez USA i Kanadę (FCC i ISED grants) oraz Brazylię (Anatel homologation);

- prowadzeniem prac związanych z rejestracją systemu Braster w Brazylii - pozytywne przejście audytu miejsca wytwarzania zgodnie z wymaganiami INMETRO. Emitent kończy certyfikację bezpieczeństwa - CB. Po otrzymaniu powyższego certyfikatu, złożona zostanie aplikacja rejestracyjna w brazylijskim urzędzie ANVISA;

- dokonaniem powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu w takich krajach jak: Portugalia, Francja i Włochy, podano także.

"Zespół Braster konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, której głównym założeniem jest wprowadzenie systemu Braster na wyselekcjonowane rynki zagraniczne. Zważywszy, iż system Braster jest niezwykle zaawansowanym rozwiązaniem, realizacja powyższego celu obejmuje wiele często bardzo złożonych procesów, zaczynając od działań pro-sprzedażowych (np. pozyskanie partnerów dystrybucyjnych, dostosowanie modelu sprzedażowego do danego rynku), poprzez analizę i dostosowanie systemu telemedycznego do przepisów formalno-prawnych regulujących m.in. sposób przechowywania danych medycznych, świadczenie usług telemedycznych obowiązujących w danym kraju czy zbudowanie świadomości istnienia systemu Braster w środowisku medycznym na danym rynku i jego miejsca w standardowym postępowaniu w diagnostyce raka piersi itd." - czytamy dalej.

Spółka podała, że w opinii zarządu rozpoczęte rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na całym świecie pokazują bardzo duże zainteresowanie produktem, które stopniowo konkretyzować się będzie w postaci kolejnych umów dystrybucyjnych.

"Występujące przesunięcia w harmonogramie zarówno na płaszczyźnie realizacji zawartych już umów z zagranicznymi partnerami, jak i w kwestii aktualizacji rynków, na które wchodzi spółka, są nieodłącznym i naturalnym elementem występującym na tym etapie globalnej komercjalizacji. Dlatego też zarząd nie widzi zagrożeń w postaci niepowodzenia we wprowadzeniu produktu do sprzedaży za granicę i realizacji przyjętej długoterminowej strategii rozwoju" - podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)