Rafako: Projekt Jaworzno zakontraktowany w 97,8%, nie widzimy większych ryzyk



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Rafako ocenia, że budowa bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem i zapewnia wcześniej założoną marżę, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"W Jaworznie nie identyfikujemy żadnych większych ryzyk, projekt jest realizowany terminowo, czujemy się też bezpieczni jak chodzi o [ok. 8-procentową] marżę, którą na tym projekcie realizujemy" - powiedziała Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

Wskazała też, że do zakontraktowania w projekcie pozostało tylko 2,2% zadań. Natomiast realizacja jest zaawansowana w 60-70%, przy czym pozostały do wykonania zadania prawie wyłącznie w "części technologicznej".

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

