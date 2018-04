Schetyna ogłosił we wtorek, że rekomenduje miejskim strukturom PO kandydaturę europosła, w przeszłości m.in. wiceprezesa PiS, Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Do tej pory zapowiadano, że kandydatką Platformy w stolicy Dolnego Śląska będzie posłanka, prof. Alicja Chybicka. Posłanka poparła w czwartek kandydaturę Ujazdowskiego.

Lider PO został w piątek na konferencji prasowej we Wrocławiu zapytany, czy nie obawia się "buntu" partyjnych dołów przeciwko kandydaturze byłego polityka PiS. "Nie boję się buntu. Jestem przekonany, że to będzie dobra kampania, a Ujazdowski naprawdę dobrym prezydentem Wrocławia" - zapewnił Schetyna.

Potwierdził także, że otrzymał wcześniej od europosła zapewnienie, że - jeśli zostanie prezydentem Wrocławia - nie będzie sprzeciwiał się wprowadzeniu w tym mieście programu refundacji in vitro. "Był to jeden z pierwszych momentów naszej rozmowy o przyszłości. (Ujazdowski) uchwałę rady miasta o wprowadzeniu programu in vitro będzie realizował jako prezydent miasta Wrocławia" - powiedział Schetyna.

Wprowadzenie we Wrocławiu refundacji in vitro było jedną z propozycji prof. Chybickiej. Ujazdowski, na wspólnej z posłanką PO, konferencji prasowej w czwartek także zadeklarował, że zaakceptuje ewentualną decyzję rady miasta w tej sprawie. "Na razie Wrocław nie okazuje empatii dla ludzi borykających się z bezpłodnością. Ja nie będę oponował przeciwko decyzji rady miasta, która zostanie wypracowana w otwartej formule konsultacji społecznych" - zapewnił europoseł.

Mówił też, że chce "odejść od jednostronnego sprawowania władzy we Wrocławiu". "Uważam, że Wrocław powinien być z ducha republikański, władza powinna być bardziej demokratyczna, bardziej przejrzysta, pod znacznie silniejszą kontrolą publiczną niż dotychczas" - dodał.

Kwestią formalnej rekomendacji dla kandydatury Ujazdowskiego mają się zająć władze wrocławskiej PO. W spotkaniu będzie uczestniczył m.in. Grzegorz Schetyna. (PAP)

autor: Marta Rawicz